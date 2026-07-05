Pagnia-Gruppe in Betzdorf
Eine Rettung gegen Trends in der Möbelbranche
Ein Anblick der nicht von Dauer sein wird: Schilder weisen zum Lager und der Verwaltung der Pagnia-Gruppe.
Ein Anblick der nicht von Dauer sein wird: Schilder weisen zum Lager und der Verwaltung der Pagnia-Gruppe.
Daniel-D. Pirker

Die Rettung der Pagnia-Gruppe lässt die Probleme, unter der die Möbelbranche leidet, nicht verschwinden. Größe wird eine immer wichtigere Rolle spielen, aber anders als viele vermuten.

Lesezeit 3 Minuten
Die Pagnia-Gruppe ist gerettet. Zum 1. Juli hat der bayerische Investor Wohnorama das Steuer übernommen. Der neue Eigentümer will die rund 100 Mitarbeiter weiterbeschäftigen. Auch werden alle Möbelhäuser weiter betrieben: das Pagnia-Haupthaus in Betzdorf sowie die „pack zu“-Möbeldiscount-Märkte in der Sieg-Heller-Stadt, Altenkirchen und Limburg-Ahlbach.

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