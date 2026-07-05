Die Rettung der Pagnia-Gruppe lässt die Probleme, unter der die Möbelbranche leidet, nicht verschwinden. Größe wird eine immer wichtigere Rolle spielen, aber anders als viele vermuten.
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Die Pagnia-Gruppe ist gerettet. Zum 1. Juli hat der bayerische Investor Wohnorama das Steuer übernommen. Der neue Eigentümer will die rund 100 Mitarbeiter weiterbeschäftigen. Auch werden alle Möbelhäuser weiter betrieben: das Pagnia-Haupthaus in Betzdorf sowie die „pack zu“-Möbeldiscount-Märkte in der Sieg-Heller-Stadt, Altenkirchen und Limburg-Ahlbach.