Eisüberraschung an Haustür
Eine kleine Aktion für ein Lächeln älterer Naurother
Bei den vielen Geschmacksrichtungen dürft eigentlich kein Wunsch offen bleiben
Bei den vielen Geschmacksrichtungen dürft eigentlich kein Wunsch offen bleiben
Gaby Wertebach

Nauroths Ortsbürgermeister Julian Schwan machte sich gemeinsam mit Maximillian Schmitz, dem Betreiber der kleinen Selbstbedienungseisdiele „Wertis Eisschuppen“ auf den Weg durch die Gemeinde, um älteren Mitbürgern ein Eis an die Haustür zu bringen.

Lesezeit 2 Minuten
Manchmal entstehen die schönsten Ideen aus ganz alltäglichen Erlebnissen. So erging es auch dem Naurother Ortsbürgermeister Julian Schwan, der nach seinem Urlaub in die Heimat zurückkehrte und dort von hochsommerlichen Temperaturen empfangen wurde.

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