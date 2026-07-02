Nauroths Ortsbürgermeister Julian Schwan machte sich gemeinsam mit Maximillian Schmitz, dem Betreiber der kleinen Selbstbedienungseisdiele „Wertis Eisschuppen“ auf den Weg durch die Gemeinde, um älteren Mitbürgern ein Eis an die Haustür zu bringen.
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Manchmal entstehen die schönsten Ideen aus ganz alltäglichen Erlebnissen. So erging es auch dem Naurother Ortsbürgermeister Julian Schwan, der nach seinem Urlaub in die Heimat zurückkehrte und dort von hochsommerlichen Temperaturen empfangen wurde.