„Gestaltete Deine Zukunft.“ Mit diesem Appell an junge Leute geht die Verbandsgemeinde Wissen voran. Wer geht mit?
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Kinder an die Macht“ singt Herbert Grönemeyer in seinem Klassiker von 1986. Ganz so weit wird es vermutlich in der Verbandsgemeinde (VG) Wissen nicht kommen, aber immerhin geht ein Vorstoß der Kommune in die gleiche Richtung. Wer zwischen 13 und 21 Jahren alt ist und sich vorstellen könnte, in einem künftigen Jugendparlament mitzuarbeiten, ist zur Auftaktveranstaltung am Mittwoch, 13.