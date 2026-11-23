Wirtschaftsförderung Betzdorf Eine Erfolgsgeschichte wird zukunftsfest gemacht Daniel-D. Pirker 23.11.2026, 21:15 Uhr

i Durch die Regionale Entwicklungsgesellschaft Betzdorf wurde das Gewerbegebiet in Wallmenroth und teils Scheuerfeld vermarktet. Daniel-D. Pirker

Vom Gewerbepark Sieg in Wallmenroth und Scheuerfeld bis zum Breitbandnetz: Die Regionale Entwicklungsgesellschaft gilt als Erfolgsprojekt. Doch wieso wurden nun tiefgreifende Änderungen nötig?

Vor rund 20 Jahren hat das Unternehmen Lampertz nach der Übernahme durch die Loh-Gruppe (Rittal) das Areal in Wallmenroth und teils Scheuerfeld verlassen. In den Jahren danach gab es zwar Versuche für Nachnutzungen, doch die verpufften angesichts der riesigen Fläche und der großen blauen Hallen, die nach und nach zu vergilben drohten.







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