Wilhelmstraße in Betzdorf Eine digitale Reise in die Vergangenheit Thomas Leurs 23.06.2026, 19:00 Uhr

i Die Wilhelmstraße ist in ständigem Wandel. Wie sie sich in den vergangenen Jahren verändert hat, zeigt ein Blick auf Google-Street-View. Thomas Leurs

Die Wilhelmstraße in Betzdorf ist eine Straße, die einem stetigen Wandel unterliegt. Schon wenige Jahre in die Vergangenheit gibt die Straße ein anderes Bild. Zu sehen ist das auf Google Street View. Eine kleine Reise zurück in den September 2023.

Das Internet vergisst nie, lautet so ein Spruch. Dass das stimmen kann, zeigt ein Blick in den Kartendienst des Tech-Riesen Google. Seit 2008 fahren deren Autos durch Deutschland, um auch virtuell die Straßen dieser Republik erfahrbar zu machen. Die jüngsten Aufnahmen in der Wilhelmstraße in Betzdorf sind vom September 2023, zeigen viel Vertrautes, aber auch, wie viel sich in den vergangenen bald drei Jahren verändert hat.







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