Gedenkfeier in Mittelhof Eindrücklicher Appell für Frieden und Toleranz Gaby Wertebach 18.11.2024, 15:00 Uhr

i Sie waren bei der Gedenkveranstaltung in Mittelhof mit dabei (von links): Schulleiterin Katja Weidt, Kapellmeister Chroistoph Becher, Wissens Bürgermeister Berno Neuhoff, die beiden Schülerinnen Silvia Thomas und Viktoria Bresser sowie Landrat Peter Enders, Pfarrer Martin Kürten und Mittelhofs ortsbürgermeister Franz Cordes. Gaby Wertebach

Kriege, Terror und Progrome – es gibt viele Gräuel in der Geschichte. Am Volkstrauertag geht der Blick aber nicht nur zurück. So wie in Mittelhof, denn der Appell für Frieden und Gerechtigkeit ist gleichzeitig Auftrag für Gegenwart und Zukunft.

Zu einem eindrücklichen Statement gegen Krieg und Gewalt sowie für Toleranz und die Verantwortung jedes Einzelnen wurde die zentrale Gedenkfeier der Verbandsgemeinde Wissen, die in diesem Jahr in Mittelhof stattfand und an der sich auch wieder Landrat Peter Enders beteiligte.

