Taten entlang der B8 Einbrüche in Kirchen und Gemeindehaus im Westerwald 17.12.2024, 13:19 Uhr

i Deutliche Spuren: Mit massiver Gewalt haben die Einbrecher die schwere Eisentür der Birnbacher Kirche aufgehebelt. Frank Schumann

Kollekten, Spenden und die Einnahmen eines Weihnachtsmarkts sind den Tätern bei Einbrüchen in Kirchen und ein Gemeindehaus entlang der B8 in die Hände gefallen. Die Polizei prüft Zusammenhänge und sucht Zeugen.

Eine auffällige Häufung von Einbrüchen in Kirchen sowie ein Gemeindehaus, allesamt im Bereich der B8 gelegen, beschäftigt derzeit die Polizei. In der Nacht auf Sonntag schlugen die Einbrecher in Hennef-Uckerath zu, eine Nacht später dann in Weyerbusch und Hennef.

