Kriminalpolizei ermittelt
Einbrecher stehlen Waffen aus Schützenhaus in Herdorf
Ins Schützenhaus in vor wenigen Tagen eingebrochen worden.
Ins Schützenhaus in vor wenigen Tagen eingebrochen worden.
Thomas Leurs

Am vergangenen Sonntag oder Montag sind Unbekannte in das Schützenhaus in Herdorf eingebrochen. Dabei haben sie mehrere Waffen gestohlen. Die Kriminalpolizei Betzdorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lesezeit 1 Minute
Unbekannte sind von Sonntag auf Montag in das Schützenhaus in Herdorf eingebrochen. Das bestätigt Felix Kemper, Vorsitzende des Schützenvereins, unserer Zeitung telefonisch auf Nachfrage. Zuvor hatte eine mittlerweile gelöschte Nachricht in der Facebook-Gruppe „Was geht ab in Herdorf?

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren