Kriminalpolizei ermittelt Einbrecher stehlen Waffen aus Schützenhaus in Herdorf

i Ins Schützenhaus in vor wenigen Tagen eingebrochen worden. Thomas Leurs

Am vergangenen Sonntag oder Montag sind Unbekannte in das Schützenhaus in Herdorf eingebrochen. Dabei haben sie mehrere Waffen gestohlen. Die Kriminalpolizei Betzdorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unbekannte sind von Sonntag auf Montag in das Schützenhaus in Herdorf eingebrochen. Das bestätigt Felix Kemper, Vorsitzende des Schützenvereins, unserer Zeitung telefonisch auf Nachfrage. Zuvor hatte eine mittlerweile gelöschte Nachricht in der Facebook-Gruppe „Was geht ab in Herdorf?







