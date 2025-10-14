Beute über 10.000 Euro wert Einbrecher rasen mit Audi in Herdorfer Elektrogeschäft 14.10.2025, 16:39 Uhr

i Die Spuren der Tat sind am Tag noch sichtbar. In der Nacht auf Dienstag sind vier Tatverdächtige in das Geschäft Euronics in Herdorf eingebrochen. Thomas Leurs

Um 2.15 Uhr, noch mitten in der Nacht, fahren vier Tatverdächtige mit einem Auto in das Geschäft Euronics in Herdorf. Mit Elektrogeräten im Wert von mehr als 10.000 Euro können sie verschwinden, bevor die Polizei eintrifft.

Mit brachialer Gewalt sind mehrere Diebe in der Nacht auf Dienstag gegen den Euronics Elektronikmarkt in Herdorf vorgegangen. Nachdem sie mit einem Wagen die Eingangstür durchbrochen haben, ist es ihnen gelungen, innerhalb weniger Minuten Diebesgut im fünfstelligen Betrag zu entwenden.







Artikel teilen

Artikel teilen