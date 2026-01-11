Ein Wochenende im Zeichen des Skifahrens und Rodelns

Wenn es in der Region schneit, sind die Aktiven der Vereine aus Scheuerfeld und Herdorf gefragt. Sie richten dann in Windeseile die Pisten für den Wintersport her – sehr zur Freude der Skifahrer und der rodelnden Kinder.
Wenn frisch gefallener Schnee unter den Füßen knirscht und klare Winterluft die Wangen rötet, dann ist auch in unserer Region die perfekte Zeit für Ski- und Rodelvergnügen gekommen. Skifahren bei Flutlicht, beleuchtete Rodelbahnen und jede Menge Pulverschnee – das Winterwetter lockte in den vergangenen Tagen nach ergiebigen Schneefällen viele Menschen auf die heimischen Pisten.