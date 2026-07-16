Nachruf Ein wahrer Freund der Städtepartnerschaft mit Wissen Elmar Hering 16.07.2026, 19:45 Uhr

i Bei der Jubiläumsfeier im September 2018 in Chagny bekräftigten die beiden Bürgermeister Michel Picard und Berno Neuhoff im Beisein vieler Gäste den Wert und den Fortbestand der Städtepartnerschaft. Elmar Hering

Viele Jahre lang war Michel Picard ein Freund und Förderer der Städtepartnerschaft zwischen Wissen und Chagny. Wegbegleiter schätzten seine menschliche Art.

Aus Chagny erhielt die Stadt Wissen die traurige Nachricht, dass Monsieur Michel Picard, der langjährige Bürgermeister der französischen Partnerstadt am 11. Juli im Alter von 83 Jahren verstorben ist. Es war ihm immer ein besonderes Anliegen, die vielseitigen und lebendigen Aktivitäten der Städtepartnerschaft zwischen Chagny und Wissen zu fördern.







Artikel teilen

Artikel teilen