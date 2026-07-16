Viele Jahre lang war Michel Picard ein Freund und Förderer der Städtepartnerschaft zwischen Wissen und Chagny. Wegbegleiter schätzten seine menschliche Art.
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Aus Chagny erhielt die Stadt Wissen die traurige Nachricht, dass Monsieur Michel Picard, der langjährige Bürgermeister der französischen Partnerstadt am 11. Juli im Alter von 83 Jahren verstorben ist. Es war ihm immer ein besonderes Anliegen, die vielseitigen und lebendigen Aktivitäten der Städtepartnerschaft zwischen Chagny und Wissen zu fördern.