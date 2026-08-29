Amtsgericht Altenkirchen Ein Vorwurf, ein Foto und ein Spießrutenlauf im Netz Sonja Roos 29.08.2026, 18:00 Uhr

i Und darum ging es im Prozess: Die Staatsanwaltschaft warf der Mutter eines Zehnjährigen, der behauptete, eine Verabredung mit dem Schulpraktikant zu haben, vor, diesen fotografiert zu haben und sein Konterfei in den sozialen Medien verbreitet zu haben mit einem dazugehörigen Text, der nahelegte, dass der junge Mann auch Kinder zur Schultoilette begleitet habe. Sonja Roos

Der Fall, der jüngst vor dem Altenkirchener Amtsgericht verhandelt wurde, ist ein Paradebeispiel dafür, wie schnell etwas im Internet ein Eigenleben bekommt und völlig aus dem Ruder läuft.

Kein ganz alltäglicher Fall, der da am Amtsgericht in Altenkirchen in dieser Woche verhandelt wurde – denn es ging zwar um einen schwerwiegenden Vorwurf gegen einen jungen Mann, der als Praktikant an einer Grundschule im Unterkreis beschäftigt ist und sich angeblich nach der Schule mit einem Zehnjährigen verabredet haben soll.







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