Der Fall, der jüngst vor dem Altenkirchener Amtsgericht verhandelt wurde, ist ein Paradebeispiel dafür, wie schnell etwas im Internet ein Eigenleben bekommt und völlig aus dem Ruder läuft.
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Kein ganz alltäglicher Fall, der da am Amtsgericht in Altenkirchen in dieser Woche verhandelt wurde – denn es ging zwar um einen schwerwiegenden Vorwurf gegen einen jungen Mann, der als Praktikant an einer Grundschule im Unterkreis beschäftigt ist und sich angeblich nach der Schule mit einem Zehnjährigen verabredet haben soll.