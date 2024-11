Ehrung für Ullrich Fischer Ein unermüdlicher Kämpfer für krebskranke Kinder Julia Hilgeroth-Buchner 25.11.2024, 06:45 Uhr

Die Kinderkrebshilfe Gieleroth hat sich über Jahre einen Namen in der Region gemacht, unterstützt Familien in Ausnahmesituationen. Einer ihrer Gründer ist Ullrich Fischer. Für sein Engagement soll er nun aber eine wichtige Auszeichnung bekommen.

{element}Als Ullrich Fischer am 23. Oktober per Post erfuhr, dass er am 27. November bei einem Festakt in Koblenz die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz erhalten würde, da war das ein Augenblick, der den Mitbegründer der „Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth“ mit großer Freude und Dankbarkeit erfüllte.

