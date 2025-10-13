Nach der neu gestalteten Schaustollenanlage, dem Vorzeigeprojekt „Dorfplatz Elkhausen“ und der Skateanlage will die Ortsgemeinde Katzwinkel einen weiteren Akzent in der Dorferneuerung setzen. Jung und Alt dürfen sich freuen.
Wo sich Erwachsene zu einem gemütlichen Plausch treffen, wo Kinder klettern und balancieren, wo Sportbegeisterte beim Pétanque auf der Boule-Bahn möglichst nah an das Schweinchen herankommen wollen, all diese Funktionen und noch mehr kann ein attraktiver Dorfplatz erfüllen.