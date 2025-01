Spendenaktion in Altenkirchen Ein Tattoo für den guten Zweck Emily Roos 15.01.2025, 18:00 Uhr

i Tanja Peter (Mitte), ihr Lebensgefährte Dennis Schwarze (rechts daneben) und ihre Familie freuen sich über das Hilfsangebot von Viola und Torsten Hilbert (links daneben) vom Altenkirchener Tattoostudio „BelleandBeast.ink“ , die einen Tag zugunsten der Familie Peter veranstalten. Emily Roos

Anfang Januar verlor Tanja Peter alles bei einem Brand. Die vierfache Mutter weiß derzeit nicht, wie es weitergehen soll. Da kam das Hilfsangebot des Altenkirchener Tattoostudios „BelleandBeast.ink“ genau richtig, das eine Spendenaktion plant.

Ein „Tattoo-Walk-in-Day“ für den guten Zweck: Mit dieser ungewöhnlichen Idee haben sich Viola und Torsten Hilbert vom Tattoostudio „BelleandBeast.ink“ in Altenkirchen an unsere Zeitung gewandt, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Der Hintergrund: Durch eine Bekannte erfuhren die beiden vom Schicksal der Familie Peter aus Herschbach bei Selters, die am 3.

