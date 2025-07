Ein Sommerabend mit Blues und Balladen in Alsdorf

Die heimische Kulturszene im Kreis Altenkirchen liefert immer wieder großartige Beweise für ihre Lebendigkeit. So wie jüngst in Alsdorf.

„Ich glaube, der ganze Westerwald ist hier“. Mario Himmrich ist aus dem Häuschen. Der Moderator der Biergartenkonzerte im Haus Hellertal in Alsdorf blickt von der Bühne in die Menge. Proppenvoll ist es, an die 500 Besucher sind gekommen, um Martin Quast mit seiner „last minute“ Band zu erleben.

Tische und Stühle holt das Team noch herbei, sodass sich der Beginn des Konzerts verzögert. Auch Martin Quast ist überwältigt vom Zuspruch. „Danke, dass ihr alle da seid“, ruft er, als er und seine Bandkollegen Nadine Altmann (Hammondorgel), Ehemann Stefan Altmann (Schlagzeug), Uwe Kern (Bass) und Jörg Schulte (Saxofon) loslegen.

i Proppenvoll war es wieder beim Biergartenkonzert in Alsdorf. Claudia Geimer

Sänger und Gitarrist Martin Quast ist einer der „local heroes“ der Veranstaltungsreihe. „Martin gehört zu den Biergartenkonzerten, von Anfang an“, erzählt Moderator Himmrich. Im vergangenen Herbst feierte der 55-Jährige sein 40-jähriges Bühnenjubiläum und wer ihn auf der Bühne live erlebt, spürt die nie enden wollende Leidenschaft, ehrliche Musik zu machen, handgemacht, ohne Schnickschnack. Der Musiker kommt authentisch rüber – das schätzen die Fans.

Der Betzdorfer und seine Band lassen es ruhig angehen, mit Balladen und sehr vielen Bluesnummern. Das bietet sich auch an, wenn man einen Saxofonisten in seinen Reihen hat. Neil Young ist zu hören, Supertramp, „Country Road“ von John Denver, John Mellencamp – Quast improvisiert gerne und überrascht damit auch schon mal seine Kollegen auf der Bühne – „last minute“ sozusagen.

Der Name der Band bedeutet nicht, dass sie sich für das Konzert auf den letzten Drücker zusammen gefunden haben. „Nein“, sagt Nadine Altmann, „wir haben uns einmal als Geschenk für eine Hochzeit spontan zusammen getan.“ Und weil Frontmann Martin dafür der Begriff „last minute“ einfiel, ist die Band bei dem Namen geblieben.

Am Freitag, 25. Juli, 19 Uhr, tritt die Dancing Band Sunshine als Ersatz für die Band Smash auf. Es ist nicht verpflichtend, aber Mario Himmrich rät Besuchern, vorab Plätze zu buchen.