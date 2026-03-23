So lief die Landtagswahl Ein schwarzer Sonntag für die SPD im AK-Land Markus Kratzer 23.03.2026, 14:00 Uhr

i Die CDU hat auch im Kreis Altenkirchen gut Lachen. Da rückt die SPD (nicht nur bei den Wahlplakaten) eher in den Hintergrund. Die Wähler an Sieg und Wied haben den Sozialdemokraten einen Denkzettel verpasst. Chadia Struck

Dass die CDU die nächste Landesregierung anführt, hat auch mit dem guten Abschneiden der Christdemokraten im Kreis Altenkirchen zu tun. Dagegen muss die SPD im AK-Land mit einem äußerst mageren Ergebnis klarkommen.

Ein freudiger Tag für die CDU, ein schwarzer Sonntag für die SPD im AK-Land. So könnte man in aller Kürze die Ergebnisse der Landtagswahlen im Kreis Altenkirchen zusammenfassen. Während die CDU-Politiker Johannes Behner (Wahlkreis Betzdorf/Kirchen) und Matthias Reuber (Wahlkreis Altenkirchen) mit deutlichem Vorsprung die Direktmandate holten, schafften Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) und Bernhard Cürten (AfD) über die Landeslisten ihrer ...







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