Dass die CDU die nächste Landesregierung anführt, hat auch mit dem guten Abschneiden der Christdemokraten im Kreis Altenkirchen zu tun. Dagegen muss die SPD im AK-Land mit einem äußerst mageren Ergebnis klarkommen.
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Ein freudiger Tag für die CDU, ein schwarzer Sonntag für die SPD im AK-Land. So könnte man in aller Kürze die Ergebnisse der Landtagswahlen im Kreis Altenkirchen zusammenfassen. Während die CDU-Politiker Johannes Behner (Wahlkreis Betzdorf/Kirchen) und Matthias Reuber (Wahlkreis Altenkirchen) mit deutlichem Vorsprung die Direktmandate holten, schafften Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) und Bernhard Cürten (AfD) über die Landeslisten ihrer ...