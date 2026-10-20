Wochenmarkt Betzdorf Ein Pizza-Bäcker probiert sich aus Thomas Leurs 20.10.2026, 07:00 Uhr

i Oliver Lucic ist seit vier Monaten immer freitags auf dem Betzdorfer Wochenmarkt anzutreffen. Thomas Leurs

Auf dem Betzdorfer Wochenmarkt stehen neben alteingesessenen Ständen auch immer wieder neue. Der Pizza-Bäcker Olvier Lucic hat seit rund vier Monaten seinen Stand in der Nähe des Rathauses. Warum er Betzdorf für sich entdeckt hat, erzählt er uns.

Bei Oliver Lucic sind alle Zutaten frisch. „Und aus Italien“, wie er unserer Zeitung gegenüber betont. Seit mittlerweile vier Monaten ist er auf dem Betzdorfer Wochenmarkt vertreten und bietet dort in seinen mobilen Backöfen frisch zubereitete Pizzen an.







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