Wahlkreis Betzdorf/Kirchen
Ein Kandidat spricht von „Armutszeugnis für Demokratie“
Landtagsabgeordneter Michael Wäschenbach gratuliert seinem designierten Nachfolger Johannes Behner (beide CDU) zum Wahlsieg mit
Landtagsabgeordneter Michael Wäschenbach gratuliert seinem designierten Nachfolger Johannes Behner (beide CDU) zum Wahlsieg mit einer herzlichen Umarmung.
Daniel-D. Pirker

Johannes Behner (CDU) deklassiert seine SPD-Konkurrentin und zeigt sich überwältigt angesichts seines Erfolgs. Doch wie schätzen die anderen Landtagskandidaten im Wahlkreis Betzdorf/Kirchen das Ergebnis in der Region ein? 

Lesezeit 3 Minuten
Die CDU und ihr Landtagskandidat Johannes Behner im Freudentaumel, die Sozialdemokraten und Sabine Bätzing-Lichtenthäler kalt erwischt von der Wählerdemütigung, während die AfD in manchen Orten sogar auf dem zweiten Platz landet. Insbesondere im Wahlkreis 1 Betzdorf/Kirchen war die Landtagswahl eine historische, deren Folgen im Detail noch lange nicht abzusehen sind.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenWK 1 – Betzdorf/Kirchen (Sieg)

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