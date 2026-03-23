Wahlkreis Betzdorf/Kirchen Ein Kandidat spricht von „Armutszeugnis für Demokratie“ Johannes Mario Löhr

Daniel-D. Pirker 23.03.2026, 15:20 Uhr

i Landtagsabgeordneter Michael Wäschenbach gratuliert seinem designierten Nachfolger Johannes Behner (beide CDU) zum Wahlsieg mit einer herzlichen Umarmung. Daniel-D. Pirker

Johannes Behner (CDU) deklassiert seine SPD-Konkurrentin und zeigt sich überwältigt angesichts seines Erfolgs. Doch wie schätzen die anderen Landtagskandidaten im Wahlkreis Betzdorf/Kirchen das Ergebnis in der Region ein?

Die CDU und ihr Landtagskandidat Johannes Behner im Freudentaumel, die Sozialdemokraten und Sabine Bätzing-Lichtenthäler kalt erwischt von der Wählerdemütigung, während die AfD in manchen Orten sogar auf dem zweiten Platz landet. Insbesondere im Wahlkreis 1 Betzdorf/Kirchen war die Landtagswahl eine historische, deren Folgen im Detail noch lange nicht abzusehen sind.







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