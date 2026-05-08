Konzert in Stadthalle Betzdorf Ein Jubiläumskonzert mit Masterprüfung Gaby Wertebach 08.05.2026, 16:00 Uhr

i Solistin Hannah Silberbach begeisterte mit ihrer tollen Stimme. Gaby Wertebach

Seit 150 Jahren gibt es die Bindweider Kapelle. Das feierten die Musikfreunde mit einem Konzert in der Betzdorfer Stadthalle. Mit dabei: 70 Musiker des Ausbildungskorps der Bundeswehr. Für Hauptmann Albrecht hat der Abend eine besondere Bedeutung.

Ein Musikverein, der in unserer schnelllebigen Zeit sein 150-jähriges Jubiläum feiern kann, das ist schon etwas Besonderes und ein guter Grund, sich selbst zu beschenken. So geschehen am Mittwochabend in der Stadthalle in Betzdorf. Die Bindweider Bergkapelle hatte sich, quasi als Geschenk zum besonderen Anlass, „Musikstudierende in Uniform“ eingeladen.







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