Konzert im Kulturwerk Ein Hauch von Köln in Wissen: Große Party mit Brings Thomas Hoffmann 18.05.2026, 13:16 Uhr

i Kölsche Mundart, Gefühl und Stimmung, serviert mit tollem Gesang und glänzenden Instrumentaleinlagen, das war das, was am Freitagabend 800 Besucher im Wissener Kulturwerk stundenlang zum mitmachen animierte, Thomas Hoffmann

Die Kölsche Band Brings begeisterte das Publikum nicht nur für karnevalistischen Frohsinn, sondern auch mit alten Schätzchen und neuen Hits im Wissener Kulturwerk. 800 Fans feierten die einzigartige Mischung.

Nahezu drei Stunden gute Laune, Stimmung und Party, das war das, was am Freitagabend etwa 800 Besucher im Wissener Kulturwerk begeisterte. Kein Wunder, denn die Kölsche Band Brings sorgte nicht nur für karnevalistischen Frohsinn auch außerhalb der fünften Jahreszeit, sondern mit alten Schätzchen und auch neuen Hits servierte sie eine einzigartige Mischung aus Rock´n Roll, Polka und anderen Stilrichtungen.







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