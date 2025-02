Vereinsjubiläum in Nauroth Ein halbes Jahrhundert im Zeichen der Musik Claudia Geimer 21.02.2025, 20:00 Uhr

i Der Musikverein "Rot-Weiß" Nauroth feiert im Juni sein 50-jähriges Bestehen. Archiv Dirk Hammer. MV Nauroth

Die Vorfreude ist groß: Im Juni feiert der Musikverein „Rot-Weiß“ Nauroth sein 50-jähriges Bestehen. Bei dem Verein, der sich gut für die Zukunft aufstellen will, lohnt auch ein Blick zurück.

In Nauroth gab es einst den einzigen Fanfarenzug im Westerwald. Er wurde vor 50 Jahren, 1975, aus der Taufe gehoben und entwickelte sich in den 1980er-Jahren über einen Musikzug schließlich 1989 zu einem Musikverein, dem MV Rot-Weiß Nauroth. In Erinnerung an seine musikalischen Wurzeln feiert der MV Nauroth in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen.

