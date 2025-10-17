Theater in Betzdorf Ein gemeiner Trick – Krimi-Komödien-Spaß in Betzdorf 17.10.2025, 09:00 Uhr

i Billy (Carsten Sauer) und Camille (Ulrike Frank) nach einer gemeinsam verbrachten Nacht Gaby Wertebach

In Betzdorf erlebten die Zuschauer mit den drei großartigen Darstellern Ulrike Frank, aus »Gute Zeiten, schlechte Zeiten« bekannt, Lukas Sauer, aus der RTL Serie „Unter uns“ und der Brite Carsten Hayes einen spannenden und lustigen Abend.

Punktlandung dank der Krimi-Komödie „Ein gemeiner Trick“ von David Foley am Mittwochabend in der Stadthalle in Betzdorf. Der Wunsch des Produzenten von „Tourerleben“, Philipp Hallenberger, jüngeres Publikum wieder ins Theater zu locken, der erfüllte sich.







