Theater in Betzdorf
Ein gemeiner Trick – Krimi-Kommödien-Spaß in Betzdorf
In Betzdorf erlebten die Zuschauer mit den drei großartigen Darstellern Ulrike Frank, aus »Gute Zeiten, schlechte Zeiten« bekannt, Lukas Sauer, aus der RTL Serie „Unter uns“ und der Brite Carsten Hayes einen spannenden und lustigen Abend.
Punktlandung dank der Krimi-Komödie „Ein gemeiner Trick“ von David Foley am Mittwochabend in der Stadthalle in Betzdorf. Der Wunsch des Produzenten von „Tourerleben“, Philipp Hallenberger, jüngeres Publikum wieder ins Theater zu locken, der erfüllte sich.