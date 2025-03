Ein Gebhardshainer soll neuer BKI im AK-Land werden

Braucht der Kreis Altenkirchen einen hauptamtlichen Brand- und Katastrophenschutzinspekteur? Lange wurde diese Frage kontrovers diskutiert. Am Ende eines Auswahlverfahrens steht jetzt die Personalentscheidung an. Und es gibt einen klaren Favoriten.

Der Kreis Altenkirchen steht kurz vor der Bestellung eines hauptamtlichen Brand- und Katastrophenschutzinspekteurs (BKI). Am Montag, 17. März, könnte der Kreistag in seiner Sitzung die Personalentscheidung festzurren. Und der Favorit ist im AK-Land kein Unbekannter: Björn Jestrimsky aus Gebhardshain kommt mit der Empfehlung des Kreisausschusses. Eine Zustimmung des politischen Gremiums gilt als wahrscheinlich.

Bereits an diesem Donnerstag, 13. März, wird sich Jestrimsky den Wehrleitern der Verbandsgemeinden im AK-Land vorstellen und dem Kreistag am Montag über dieses Gespräch berichten. Der 42-Jährige ist, so ist es der Sitzungsvorlage zu entnehmen, seit dem 1. April 2006 als Beamter im feuerwehrtechnischen Dienst bei der Berufsfeuerwehr der Stadt Bonn tätig, zum 30. März 2009 wurde der heutige Brandamtmann Beamter auf Lebenszeit. Jestrimsky hat demnach im Sommer 2020 die Aufstiegsprüfung für die Laufbahn des ersten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 des feuerwehrtechnischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen bestanden. Zudem war er von 2013 bis 2024 als ehrenamtlicher stellvertretender Gefahrstoffzugführer für den Landkreis Altenkirchen tätig.

Mit Wehrleitern Aufgabenkatalog erarbeitet

Die mögliche Ernennung eines hauptamtlichen BKI war im AK-Land schon geraume Zeit ein Thema und fand Befürworter und Gegner. „Die Kreisgremien haben sich in Abstimmung mit den Bürgermeistern und den Wehrleitern der Verbandsgemeinden im vergangenen Jahr dazu entschieden, die Stelle des Brand- und Katastrophenschutzinspekteurs zukünftig hauptamtlich zu besetzen. In Abstimmung mit den Wehrleitern wurde hierzu ein umfangreicher Aufgabenkatalog erarbeitet. Hiermit trägt man den steigenden Anforderungen an diese Funktion Rechnung und wird dem neuen Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz für Reinland-Pfalz, das die Hauptamtlichkeit vorsieht, gerecht“, heißt es aus dem Kreishaus auf Anfrage unserer Zeitung. Auf die in der zweiten Jahreshälfte 2024 erfolgte Ausschreibung hat es laut Sitzungsvorlage vier Bewerbungen gegeben, mit zwei Bewerbern wurden im Anschluss Vorstellungsgespräche geführt, in denen sich Jestrimsky als der „geeignetste Bewerber“ herausgestellt habe. Da der Gebhardshainer bereits in einem Beamtenverhältnis stehe, geschehe der Wechsel konkret in einem beamtenrechtlichen Verfahren im Rahmen einer Versetzung in den Dienst des Landkreises Altenkirchen.

Schwarzbach als ehrenamtlicher Vize?

„Ziel ist es, dass der hauptamtliche BKI seinen Dienst zum nächstmöglichen Zeitpunkt antreten kann“, heißt es aus dem Kreishaus. Dem bisherigen BKI Ralf Schwarzbach habe Landrat Peter Enders angeboten, nach Aufgabe der Funktion des ehrenamtlichen BKI als erster ehrenamtlicher Stellvertreter des BKI zu agieren. Schwarzbach selbst verweist im Gespräch mit unserer Zeitung darauf, dass diese Entscheidung letztlich in den Händen der Wehrleiter liege. Er selbst zeigte sich nicht abgeneigt, in diese Funktion zu wechseln, habe von den Wehrleitern auch positive Signale empfangen.