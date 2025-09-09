Der September hat begonnen, und so müssen wir uns damit abfinden, dass der Sommer nun bald vorbei ist. Vorbei ist damit auch in wenigen Wochen die Flugzeit der bunten Tagfalter, die uns durch Frühjahr und Sommer begleitet haben.

Eröffnet wird die Saison der Schmetterlinge meist schon Anfang März vom Zitronenfalter. Im Gegensatz zu vielen anderen Arten, die den Winter als Raupe oder Puppe überstehen, überwintert er als fertig entwickelter Schmetterling und ist daher an den ersten warmen Frühlingstagen flugbereit. Auch die den meisten Menschen bekannten Arten Kleiner Fuchs und Tagpfauenauge sind schon recht früh zu sehen, da sie ebenfalls als Falter überwintert haben.

i Das Tagpfauenauge ist eine Augenweide. Manfred Höfer

Sobald im April das Wiesenschaumkraut blüht, ist auch der Aurorafalter hier bei der Nahrungssuche zu sehen. Andere besonders auffallende Arten wie der prächtige Admiral und der ebenso schön gefärbte Distelfalter brauchen noch einige Zeit, bis wir sie bei uns beobachten können: Diese beide Arten wandern im Frühjahr aus Südeuropa oder gar aus Nordafrika nach Mitteleuropa ein und vermehren sich dann auch bei uns. Im Herbst ziehen die meisten wieder nach Süden.

Ebenfalls ein Wanderfalter ist das auffällige Taubenschwänzchen. Es ist ein sehr ausdauernder Flieger, der bei seinem Zug gen Norden sehr große Entfernungen zurücklegt. Oft steht die Art mit schwirrendem Flügelschlag vor einer Blüte, um Nektar aufzusaugen. Dieses Verhalten führt immer wieder zu Anfragen, ob es bei uns im Westerwald nun auch Kolibris gibt.

i Kaisermantel sind meist an Waldrändern und Lichtungen im Wald anzutreffen. Manfred Höfer

Ein recht großer Falter ist der Kaisermantel. Diese Art können wir meist an Waldrändern und Lichtungen im Wald antreffen. Der nur selten zu sehende Kleine Eisvogel ist ebenfalls eine Art des Laubwaldes. Erfreulicherweise ließ sich der prächtige Schwalbenschwanz in diesem Jahr auch hin und wieder im Westerwald blicken. Häufiger waren dagegen das Große Ochsenauge, der C-Falter, der Mauerfuchs, das Landkärtchen und der Schachbrettfalter zu beobachten. Alle bisher genannten Arten sind relativ groß, doch was den kleineren Schmetterlingen an Größe fehlt, machen sie durch Farbenpracht wieder wett: Von Orange (Dukatenfalter), Blau (Bläulinge), Gelb (Goldene Acht) bis zu Grün (Brombeer-Zipfelfalter) reicht hier die Farbpalette.

Leider sind die Bestände vieler Tagfalter in den letzten Jahren mehr und mehr zurückgegangen. Das trifft selbst auf die ehemaligen „Allerweltsarten“ wie den Kleinen Fuchs und das Tagpfauenauge zu. Die Raupen vieler Falter ernähren sich nur von ganz speziellen Futterpflanzen. Gehen die Bestände dieser Pflanzen zurück, werden auch die entsprechenden Schmetterlinge seltener. Als Beispiel soll nur die von vielen Menschen wenig geliebte Brennnessel genannt werden: Für das Überleben von Kleinem Fuchs, Tagpfauenauge, Admiral und einigen anderen Schmetterlingsarten ist diese Pflanze unentbehrlich.