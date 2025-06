Ein Bewohner bei Hausbrand in Alsdorf verletzt

Ein Mensch verletzt, Schaden enorm, Ursache noch unklar: Das ist die Bilanz eines Brandes in Alsdorf am Donnerstag.

Bei einem Brand eines Gebäudes in Alsdorf ist am Donnerstag ein Mensch verletzt worden. Aus bislang unbekannten Gründen ist das Feuer laut Polizei in einer Dachgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses ausgebrochen. „Die dort wohnhafte Person konnte nicht mehr rechtzeitig das Haus verlassen und musste von Rettungskräften aus dem bereits stark verqualmten und zum Teil brennenden Dachstuhl geborgen werden“, heißt es im Pressebericht.

Sie wurde an Ort und Stelle von den Rettungskräften erstversorgt, musste aber anschließend trotzdem mit Brandverletzungen und Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Schaden beläuft sich in Höhe eines fünfstelligen Bereiches.