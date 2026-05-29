Bereiche sind abgesperrt
Eichenprozessionsspinner in Gebhardshain entdeckt
Der Eichenprozessionsspinner ist an einem Waldweg in Gebhardshain entdeckt worden.
Der Eichenprozessionsspinner ist an einem Waldweg in Gebhardshain entdeckt worden.
Thomas Leurs

Mit den immer wärmer werdenden Sommern wird auch in unserer Region der Eichenprozessionsspinner häufiger auftreten. Jetzt ist er in Gebhardshain gefunden worden. Die Verbandsgemeinde hat den Bereich abgesperrt und warnt die Bürger. 

Lesezeit 2 Minuten
Am Freitagmittag sind zwei Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain sowie Förster Ralf Hoss gerade dabei, einen Feldweg in der Ortsgemeinde Gebhardshain genauer zur untersuchen. Am Vortag wurde dort der Eichenprozessionsspinner entdeckt, dessen Raupen beim Menschen Hautreizungen und Atemprobleme auslösen können.

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