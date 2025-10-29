VG Altenkirchen-Flammersfeld Ehrenamtstag soll Demokratie und Engagement stärken 29.10.2025, 18:30 Uhr

i Petra Eul-Orthen, Beigeordnete und zuständig für die Bereiche Ehrenamt und Senioren und Rebecca Seuser, Fachgebietsleitung Kultur, Tourismus und Ehrenamt (von links) blicken voller Vorfreude auf den Ehrenamtstag 2026, der am 23. Mai (Pfingstsamstag) stattfinden wird. Annika Stock

Jeder kann sich ehrenamtlich engagieren. Um das Ehrenamt und die Demokratie zu stärken, hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Ehrenamtstag 2026 ins Leben gerufen. Auch in der VG Altenkirchen-Flammersfeld sollen Aktionen stattfinden.

Ehrenamt ist das Rückgrat der Demokratie. Um Ehrenamtler entsprechend zu würdigen und auf die demokratiestärkende Wirkung aufmerksam zu machen, findet am 23. Mai erstmals deutschlandweit der Ehrenamtstag unter dem Motto „Für dich. Für uns. Für alle.“ am Pfingstsamstag statt.







