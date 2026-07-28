Innenstadt im Wandel Ehepaar Hilbert wünscht sich mehr Läden für junge Leute Annika Stock 28.07.2026, 16:30 Uhr

i Sichtlich glücklich zusammen und mit ihrem Tattoostudio in Altenkirchen: Viola (41) und Torsten Hilbert (49) von „BelleandBeast.ink“. Annika Stock

Der Einzelhandel ist in der Krise, auch in Altenkirchen stehen einige Ladenlokale leer. Doch wie empfinden die Geschäftsleute die Situation in der Wilhelmstraße? Wir haben uns dazu mit Ehepaar Hilbert vom Tattoostudio „BelleandBeast.ink“ unterhalten.

In Altenkirchen fühlen sich Torsten und Viola Hilbert vom Tattoostudio „BelleandBeast.ink“ sehr wohl. Die gebürtigen Kölner leben seit 15 Jahren im Westerwald und haben seit zwei Jahren ihr Studio in der Wilhelmstraße 52. Die zwei haben vier Kinder und vermissen einen schönen Spielplatz direkt in der Wilhelmstraße oder in unmittelbarer Nähe.







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