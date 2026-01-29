Inspiriert vom Vierbeiner
Ehemaliger Klosterwirt schreibt Kochbuch für Hundefans
Uwe Steiniger, ehemaliger Klosterwirt im Kloster Marienthal, hat jetzt - inspiriert von seinem Hund Pommes - ein Kochbuch für Hundehalter herausgebracht.
Uwe Steiniger

Der ehemalige Klosterwirt Uwe Steiniger kann nach längerer, schwerer Krankheit seinen Beruf zwar nicht mehr ausüben, aber darüber schreiben. Inspiriert von seinem Hund Pommes hat er deshalb nun ein Kochbuch für Hundehalter herausgebracht.

Lesezeit 3 Minuten
Viele haben Uwe Steiniger noch in guter Erinnerung, war er doch jahrelang der „Klosterwirt“ und führte die Gastronomie im Kloster Marienthal von 2015 bis Ende 2022. Dann zwangen ihn explodierende Energiekosten und Personalmangel dazu, das Küchenhandtuch zu schmeißen.

