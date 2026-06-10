Verbundenheit zum SV Maulsbach Edith Hoffmann tritt mit 100 Jahren Schützenverein bei Annika Stock 10.06.2026, 12:00 Uhr

i Edith Hoffmann (links) wurden herzliche Glückwünsche zum 100. Geburtstag überbracht - ebenso wie Dankbarkeit und Freude über die tiefe Verbundenheit zum SV Maulsbach. Stefan Streginski

Tiefe Verbundenheit und die Liebe zur Tradition haben Edith Hoffmann und den Schützenverein SV Maulsbach seit jeher verbunden. Nun hat die 100-Jährige ihre Unterschrift unter den Mitgliedsantrag gesetzt – eine Premiere für die Schützen.

Eine kleine Sensation durfte der Schützenverein SV Maulsbach jüngst erleben. Edith Hoffmann, die mit zu den ältesten ehemaligen Bürgerinnen der Ortsgemeinde Hirz-Maulsbach zählen dürfte, feierte ihren 100. Geburtstag. Aber damit nicht genug: Beim Schützenfest entschied sich die Witwe des verstorbenen Gründungsmitgliedes des Schützenvereins Maulsbach, Willy Hoffmann, in diesem hohen Lebensalter noch dem Schützenverein beizutreten – sehr zur ...







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