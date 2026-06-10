Tiefe Verbundenheit und die Liebe zur Tradition haben Edith Hoffmann und den Schützenverein SV Maulsbach seit jeher verbunden. Nun hat die 100-Jährige ihre Unterschrift unter den Mitgliedsantrag gesetzt – eine Premiere für die Schützen.
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Eine kleine Sensation durfte der Schützenverein SV Maulsbach jüngst erleben. Edith Hoffmann, die mit zu den ältesten ehemaligen Bürgerinnen der Ortsgemeinde Hirz-Maulsbach zählen dürfte, feierte ihren 100. Geburtstag. Aber damit nicht genug: Beim Schützenfest entschied sich die Witwe des verstorbenen Gründungsmitgliedes des Schützenvereins Maulsbach, Willy Hoffmann, in diesem hohen Lebensalter noch dem Schützenverein beizutreten – sehr zur ...