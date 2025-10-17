In diesem Jahr verbreitete die Deutsche Edelsteinkönigin Vivian Heidrich aus Idar-Oberstein ebenso viel Glanz wie die Ausstellungsstücke auf der Schmuck- und Mineralienbörse in Gebhardshain.
In diesem Jahr verbreiteten nicht nur die Ausstellungsstücke Glanz auf der Schmuck- und Mineralienbörse in Gebhardshain. Nein, Konrad Schwan konnte als Vorsitzender des Fördervereins der Grube Bindweide eine „echte“ Majestät begrüßen: Die Deutsche Edelsteinkönigin aus Idar-Oberstein schaute zum ersten Mal auf der Veranstaltung im Rathaus vorbei.