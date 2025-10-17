Gebhardshainer Edelsteine Edelsteinkönigin verlieh Schmuckbörse zusätzlich Glanz Claudia Geimer 17.10.2025, 06:00 Uhr

i Autogramme der Majestät waren vor allen Dingen bei den jungen Besuchern gefragt. Claudia Geimer

In diesem Jahr verbreiteten nicht nur die Ausstellungsstücke Glanz auf der Schmuck- und Mineralienbörse in Gebhardshain. Nein, Konrad Schwan konnte als Vorsitzender des Fördervereins der Grube Bindweide eine „echte“ Majestät begrüßen: Die Deutsche Edelsteinkönigin aus Idar-Oberstein schaute zum ersten Mal auf der Veranstaltung im Rathaus vorbei.







