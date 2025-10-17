Gebhardshainer Edelsteine
Edelsteinkönigin verlieh Schmuckbörse zusätzlich Glanz
Autogramme der Majestät waren vor allen Dingen bei den jungen Besuchern gefragt.
Claudia Geimer

In diesem Jahr verbreitete die Deutsche Edelsteinkönigin Vivian Heidrich aus Idar-Oberstein ebenso viel Glanz wie die Ausstellungsstücke auf der Schmuck- und Mineralienbörse in Gebhardshain. 

In diesem Jahr verbreiteten nicht nur die Ausstellungsstücke Glanz auf der Schmuck- und Mineralienbörse in Gebhardshain. Nein, Konrad Schwan konnte als Vorsitzender des Fördervereins der Grube Bindweide eine „echte“ Majestät begrüßen: Die Deutsche Edelsteinkönigin aus Idar-Oberstein schaute zum ersten Mal auf der Veranstaltung im Rathaus vorbei.

