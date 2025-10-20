Täter versprühen Reizgas Edeka-Markt in Niederfischbach mit Waffen überfallen 20.10.2025, 15:19 Uhr

i Die Polizei sucht nach einem Raubüberfall auf den Edeka-Markt in Niederfischbach nach den flüchtigen Tätern. Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Bei einem bewaffneten Raubüberfall auf den Edeka-Markt in Niederfischbach haben Kriminelle Bargeld erbeutet. Vor ihrer Flucht versprühten sie Reizgas. Nun fahndet die Polizei mit Personenbeschreibung nach den Tätern.

Kriminelle haben am Samstagabend einen bewaffneten Raubüberfall auf den Edeka-Markt in Niederfischbach verübt, wie die Polizei am Montagmittag mitteilt. Die Angestellten wurden gegen 20.30 Uhr, eine halbe Stunde nach Ladenschluss, beim Verlassen des Geschäftes in der Straße „An der Stürze“ von drei Tätern abgepasst und zurück in den Markt gedrängt.







