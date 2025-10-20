Bei einem bewaffneten Raubüberfall auf den Edeka-Markt in Niederfischbach haben Kriminelle Bargeld erbeutet. Vor ihrer Flucht versprühten sie Reizgas. Nun fahndet die Polizei mit Personenbeschreibung nach den Tätern.
Lesezeit 1 Minute
Kriminelle haben am Samstagabend einen bewaffneten Raubüberfall auf den Edeka-Markt in Niederfischbach verübt, wie die Polizei am Montagmittag mitteilt. Die Angestellten wurden gegen 20.30 Uhr, eine halbe Stunde nach Ladenschluss, beim Verlassen des Geschäftes in der Straße „An der Stürze“ von drei Tätern abgepasst und zurück in den Markt gedrängt.