Dutzende von Händlern sind dabei: Vorfreude auf Herbstmarkt in Gebhardshain

Am Samstag, 19. Oktober, ist es wieder soweit. Dann findet der Herbstmarkt in Gebhardshain statt, zu dem die Ortsgemeinde und die Kultur- und Festgemeinschaft einladen. Dann heißt es wieder: gemütlich um die Kirche bummeln, Leute treffen, Schnäppchen erstehen und dies und das verköstigen. Erstmals ist ein Stand dabei, an dem es Textilien, wie etwa Mützen, aus Anden-Wolle von Alpakas, zu kaufen gibt.