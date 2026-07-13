Was lange währt, wird endlich gut. Nach elf Monaten B62-Vollsperrung in Niederschelderhütte und darauf noch viereinhalb Wochen in Mudersbach, teilt der LBM jetzt mit, dass am Mittwoch die Arbeiten offiziell beendet sind.
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Ab diesem Mittwoch, 15. Juli, ist die Baumaßnahme an der Ortsdurchfahrt in Mudersbach beendet. Dann kann der Verkehr ohne Einschränkungen rollen, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) aus Diez unserer Zeitung an Nachfrage mitteilt. Damit endet eine über ein Jahr andauernde Sperrung der B62 ins Siegerland.