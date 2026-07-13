Arbeiten an B62 abgeschlossen Durchfahrt durch Mudersbach ab Mittwoch wieder möglich Thomas Leurs 13.07.2026, 18:00 Uhr

i Die Arbeiten an der B62 in Mudersbach sind abgeschlossen. Damit kann man über die Bundesstraße wieder bis nach Siegen fahren. Thomas Leurs

Was lange währt, wird endlich gut. Nach elf Monaten B62-Vollsperrung in Niederschelderhütte und darauf noch viereinhalb Wochen in Mudersbach, teilt der LBM jetzt mit, dass am Mittwoch die Arbeiten offiziell beendet sind.

Ab diesem Mittwoch, 15. Juli, ist die Baumaßnahme an der Ortsdurchfahrt in Mudersbach beendet. Dann kann der Verkehr ohne Einschränkungen rollen, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) aus Diez unserer Zeitung an Nachfrage mitteilt. Damit endet eine über ein Jahr andauernde Sperrung der B62 ins Siegerland.







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