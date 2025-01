Auftakt in Altenkirchen Durch Gebet wieder Hoffnung schöpfen Julia Hilgeroth-Buchner 15.01.2025, 17:00 Uhr

i Im Rahmen der „Allianzgebets- und Begegnungswoche“ der „Evangelischen Allianz in Altenkirchen“ nahm unsere Zeitung stellvertretend an der Gebetsstunde in der „Kirchlichen Sozialstation Altenkirchen“ ein. Dort standen Pflegekräfte, Ärzte und Mitarbeiter im Gesundheitswesen im Mittelpunkt. Julia Hilgeroth-Buchner

In Zeiten der Krisen sind seelischer Halt und Hoffnung wichtig. Diese kann der Glaube liefern. Auch außerhalb der Kirche, wie eine besondere Aktion unter anderem im Kreis Altenkirchen zeigen soll.

In tiefe Mutlosigkeit zu verfallen, das ist angesichts der gegenwärtigen Krisen in der Welt, aber auch in unserer Region nicht schwer. Wie hilfreich ist es da, in einer Gemeinschaft aufgefangen zu werden, die den Blick im Gebet, im Gespräch und in der Musik zuversichtlich nach vorne richtet und die Botschaft von der Liebe Gottes für alle Menschen spürbar macht.

