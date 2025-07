Mildes Sommerwetter, frische Pizzen, kühle Getränke, eine Bühne mit toller Sound- und Lichtanlage und eine Band, die vom ersten bis zum letzten Augenblick überzeugte, das war das, was am Mittwochabend im Außenbereich des Wissener Kulturwerks nahezu drei Stunden lang für allerbeste Laune sorgte. Etwa 80 Gäste waren zum Konzert des Dukes Trio gekommen, und die Westerwälder Jungs ließen kaum einen musikalischen Wunsch offen, insbesondere für die Fans authentischer Pop- und Rock-Musik der vergangenen fünf Jahrzehnte.

„Hier dürfte heute für jeden was dabei sein“, ruft Bassist Christian Decker ins Publikum. Den Beweis liefern er und seine Freunde Daniel Mockenhaupt (Gitarre) und Steffen Eideneier (Schlagzeug) mit jedem folgenden Song.

i Tolle Stimmung im Innenhof des Wissener Kulturwerks. Viele Gäste tanzten zu den legendären Songs, die das Dukes Trio in fulminater Weise coverte. Thomas Hoffmann

Ein Gitarrenintro erklingt, es folgen Bass und Schlagzeug und dann singt Steffen Eideneier von „Closing walls and ticking clocks“, also von Mauern, die sich schließen und tickenden Uhren. Dieser legendäre Coldplay-Song, der in eine mystisch wirkende Welt entführt, markiert den Beginn des Open-Air-Abends. Es folgen „Message in a Bottle“ (The Police), „Kryptonite“ (3 Doors Down) und „Paranoid“ (Black Sabbath), ferner Hits der Backstreet Boys und weiterer Musikgrößen – allesamt in einer Weise präsentiert, die für frenetischen Applaus sorgt und viele Besucher dazu animieren, vor der Bühne zu tanzen und mitzusingen.

i "Hey, hier kommt Alex". Alexandra Reifenrath (Mitte) folgte - sehr zur Freude der Gäste - nach kurzem Zögern gemeinsam mit ihrer Freundin Nicole Thielmann der Aufforderung der Band, auf der Bühne mitzuwirken. Thomas Hoffmann

Wie etwa beim Toten-Hosen-Hit „Altes Fieber“, nur eines von vielen Beispielen, wie das Trio seine Gäste mitnimmt. „Haben wir hier einen Alex?“, fragt Christian Decker, und nach kurzem Zögern betritt Alexandra Reifenrath gemeinsam mit ihrer Freundin Nicole Thielmann die Bühne: „Hey, hier kommt Alex“ erschallt kurze Zeit später der Refrain eines weiteren „Hosen-Hits“. Fazit: Einmal mehr ist es der Wissener Eigenart gelungen, gemeinsam mit der Band einen Abend zu präsentieren, der den “Sommer im Kulturwerk" veredelte und nur ein Prädikat verdient: absolute Spitze.

Am 6. August, 19 Uhr, spielt Battle Lines Musik von John Wetton