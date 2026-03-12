Mögliche Bundeswehr-Rückkehr
Dücker zu Stegskopf-Plan: „Macht keinen Spaß mehr“
Archvifoto: Heinz Dücker, ehemaliger Ortsbürgermeister und aktueller Beigeordneter von Emmerzhausen, hält einen Vortrag anlässli
Archvifoto: Heinz Dücker, ehemaliger Ortsbürgermeister und aktueller Beigeordneter von Emmerzhausen, hält einen Vortrag anlässlich einer Sommertour des CDU-Landespolitikers Christian Baldauf während seines Besuchs auf dem Stegskopf.
Markus Döring

Seit über einer Dekade treibt Heinz Dücker für die Gemeinde Emmerzhausen ein Logistikzentrum auf dem Stegskopf voran. Nach der Verkündung des Moratoriums für ehemalige Bundeswehrstandorte hängt das Projekt mehr denn je in der Schwebe.

Lesezeit 2 Minuten
Weiterhin bleibt die Zukunft des ehemaligen Truppenübungslagers Stegskopf ungewiss – und damit auch die Erfolgschancen für ein wichtiges Wirtschaftsprojekt. Wie unsere Zeitung berichtete, plant die Bundeswehr, das Sanitätsregiment 2 „Westerwald“ am Standort Rennerod personell aufzustocken.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren