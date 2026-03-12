Seit über einer Dekade treibt Heinz Dücker für die Gemeinde Emmerzhausen ein Logistikzentrum auf dem Stegskopf voran. Nach der Verkündung des Moratoriums für ehemalige Bundeswehrstandorte hängt das Projekt mehr denn je in der Schwebe.
Weiterhin bleibt die Zukunft des ehemaligen Truppenübungslagers Stegskopf ungewiss – und damit auch die Erfolgschancen für ein wichtiges Wirtschaftsprojekt. Wie unsere Zeitung berichtete, plant die Bundeswehr, das Sanitätsregiment 2 „Westerwald“ am Standort Rennerod personell aufzustocken.