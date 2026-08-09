Bald der nächste Erfolg? Druidenstein könnte Naturwunder des Jahres 2026 werden Markus Müller 09.08.2026, 18:00 Uhr

i Der Druidenstein, am vor kurzem erst zu Deutschlands schönstem Wanderweg gewählten Druidensteig gelegen, ist jetzt auch unter den neun Finalisten bei der Wahl zum Naturwunder des Jahres. Markus Müller

Der Druidenstein, am vor kurzem erst zu Deutschlands schönstem Wanderweg gewählten Druidensteig gelegen, ist jetzt auch unter den neun Finalisten bei der Wahl zum Naturwunder des Jahres. Hier lesen Sie die Details.

Der Westerwald holt zum nächsten Schlag aus: Nach der überaus erfolgreichen Wahl des Druidensteigs zum „Schönsten Wanderweg Deutschlands“ geht es gleich mit einer Aktion weiter, bei der der Westerwald-Verein schon bei der Erstauflage mit dem Ewigen Eis bei Dornburg vor einigen Jahren den Sieg davongetragen hatte: dem von der Heinz Sielmann Stiftung und dem Deutschen Wanderverband gemeinsam getragenen Wettbewerb zum Naturwunder des Jahres.







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