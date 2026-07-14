Krönung für Westerwald-Route Druidensteig ist Deutschlands schönster Wanderweg 2026 Michael Fenstermacher 14.07.2026, 00:01 Uhr

i Bei der Westerwald Touristik und dem Team hinter dem Druidensteig herrscht große Freude über die Auszeichnung als Deutschlands schönster Wanderweg 2026. Thorsten Stahl

Historischer Erfolg für die Tourismusregion Westerwald: Der von Freusburg nach Hachenburg verlaufende Druidensteig ist zu Deutschlands schönstem Wanderweg 2026 gewählt worden. Beim Team der Westerwald Touristik herrscht riesige Freude.

Riesiger Erfolg für den Westerwald als grenzüberschreitende Tourismusregion: Der Druidensteig ist bei der Wahl des Wandermagazins zu „Deutschlands schönster Wanderweg 2026“ auf den ersten Platz gewählt worden. Der zertifizierte Fernwanderweg von Freusburg bis Hachenburg setzte sich in der Kategorie Mehrtagestouren gegen neun weitere nominierte Wanderwege aus ganz Deutschland durch und darf ab sofort den begehrten Titel tragen, so die Westerwald ...







Artikel teilen

Artikel teilen