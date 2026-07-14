Krönung für Westerwald-Route
Druidensteig ist Deutschlands schönster Wanderweg 2026
Bei der Westerwald Touristik und dem Team hinter dem Druidensteig herrscht große Freude über die Auszeichnung als Deutschlands s
Bei der Westerwald Touristik und dem Team hinter dem Druidensteig herrscht große Freude über die Auszeichnung als Deutschlands schönster Wanderweg 2026.
Thorsten Stahl

Historischer Erfolg für die Tourismusregion Westerwald: Der von Freusburg nach Hachenburg verlaufende Druidensteig ist zu Deutschlands schönstem Wanderweg 2026 gewählt worden. Beim Team der Westerwald Touristik herrscht riesige Freude. 

Lesezeit 2 Minuten
Riesiger Erfolg für den Westerwald als grenzüberschreitende Tourismusregion: Der Druidensteig ist bei der Wahl des Wandermagazins zu „Deutschlands schönster Wanderweg 2026“ auf den ersten Platz gewählt worden. Der zertifizierte Fernwanderweg von Freusburg bis Hachenburg setzte sich in der Kategorie Mehrtagestouren gegen neun weitere nominierte Wanderwege aus ganz Deutschland durch und darf ab sofort den begehrten Titel tragen, so die Westerwald ...
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren