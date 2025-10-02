Zeugen schildern Aggressionen Drohte Angeklagter, im AK-Land eine „Bude“ anzuzünden? 02.10.2025, 06:00 Uhr

i Die dem 44-jährigen Angeklagten aus dem AK-Land vorgeworfenen Diebstähle und Brandstiftungen standen im Mittelpunkt des aktuellen Prozesstages am Koblenzer Landgericht. Kevin Rühle

Es sind nicht nur sexuelle Übergriffe, die einem Mann aus dem AK-Land zur Last gelegt werden. Das Landgericht Koblenz hat sich jetzt auch mit Pöbeleien, Drohungen, vermeintlichen Diebstählen und Brandstiftungen beschäftigt. Das Wort haben die Zeugen.

Was für ein Mensch ist Martin V.? Der 44-Jährige aus dem Kreis Altenkirchen, dessen Name die Redaktion geändert hat, muss sich wegen einer Vielzahl von Anschuldigungen vor dem Landgericht Koblenz verantworten. Da sind mehrere sexuelle Übergriffe, die er nach anfänglichen Erinnerungslücken am vorausgegangenen Prozesstag durch seinen Verteidiger eingeräumt hat.







