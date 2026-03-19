Er soll seinen Sohn in Betzdorf bei einem Messerangriff lebensbedrohlich verletzt haben. Im Prozess gegen einen 66-Jährigen vor dem Landgericht Koblenz könnten die Strafanträge von Staatsanwaltschaft und Verteidigung kaum unterschiedlicher sein.
Lesezeit 3 Minuten
Welche Strafe droht einem 66-Jährigen aus Betzdorf, der sich wegen zweifach versuchten Mordes vor dem Landgericht Koblenz verantworten muss? Der gebürtige Sizilianer Francesco T. (alle abgekürzten Namen von der Redaktion geändert) hat vor der 14. Strafkammer zugegeben, am frühen Morgen des 26.