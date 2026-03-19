Betzdorfer Bluttat vor Gericht Droht Vater nach Angriff auf Sohn „lebenslänglich“? Markus Kratzer 19.03.2026, 13:00 Uhr

i Das Koblenzer Landgericht ist Schauplatz des Verfahrens um die Bluttat von Betzdorf. Die Bewertung des Falls durch Staatsanwaltschaft und Verteidigung könnte kaum unterschiedlicher ausfallen. Alexander Thieme-Garmann

Er soll seinen Sohn in Betzdorf bei einem Messerangriff lebensbedrohlich verletzt haben. Im Prozess gegen einen 66-Jährigen vor dem Landgericht Koblenz könnten die Strafanträge von Staatsanwaltschaft und Verteidigung kaum unterschiedlicher sein.

Welche Strafe droht einem 66-Jährigen aus Betzdorf, der sich wegen zweifach versuchten Mordes vor dem Landgericht Koblenz verantworten muss? Der gebürtige Sizilianer Francesco T. (alle abgekürzten Namen von der Redaktion geändert) hat vor der 14. Strafkammer zugegeben, am frühen Morgen des 26.







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