Als „Sitzungspräsident“ hat Volker Weininger das Publikum in Altenkirchen begeistert. Wir sprachen mit Kultursalon-Chef Helmut Nöllgen über den Auftritt, aber auch über künftige Probleme, ein kulturelles Angebot auf die Bühne zu bringen.
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Mit dem Auftritt des „Sitzungspräsidenten“ in der Stadthalle ist Helmut Nöllgen mehr als zufrieden. Doch einiges erfüllt den Kultursalon-Chef mit großer Sorge, wie er im Interview verrät.
Volker Weininger gehört sicher zu den humoristischen Highlights in seiner Sparte.