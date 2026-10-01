Helmut Nöllgen im Interview
Droht Altenkirchen 2028 der Kultur-Kollaps?
Der Altenkirchener Kultur-Veteran Helmut Nöllgen blickt zufrieden auf den Auftritt des „Sitzungspräsidenten“ Volker Weininger zu
Der Altenkirchener Kultur-Veteran Helmut Nöllgen blickt zufrieden auf den Auftritt des „Sitzungspräsidenten“ Volker Weininger zurück, sorgt sich aber darum, wie es nach 2027 mit dem Kulturprogramm in Altenkirchen weitergeht.
Julia Hilgeroth-Buchner

Als „Sitzungspräsident“ hat Volker Weininger das Publikum in Altenkirchen begeistert. Wir sprachen mit Kultursalon-Chef Helmut Nöllgen über den Auftritt, aber auch über künftige Probleme, ein kulturelles Angebot auf die Bühne zu bringen. 

Lesezeit 3 Minuten
Mit dem Auftritt des „Sitzungspräsidenten“ in der Stadthalle ist Helmut Nöllgen mehr als zufrieden. Doch einiges erfüllt den Kultursalon-Chef mit großer Sorge, wie er im Interview verrät.

Volker Weininger gehört sicher zu den humoristischen Highlights in seiner Sparte.

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