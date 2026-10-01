Helmut Nöllgen im Interview Droht Altenkirchen 2028 der Kultur-Kollaps? Markus Kratzer 01.10.2026, 17:15 Uhr

i Der Altenkirchener Kultur-Veteran Helmut Nöllgen blickt zufrieden auf den Auftritt des „Sitzungspräsidenten“ Volker Weininger zurück, sorgt sich aber darum, wie es nach 2027 mit dem Kulturprogramm in Altenkirchen weitergeht. Julia Hilgeroth-Buchner

Als „Sitzungspräsident“ hat Volker Weininger das Publikum in Altenkirchen begeistert. Wir sprachen mit Kultursalon-Chef Helmut Nöllgen über den Auftritt, aber auch über künftige Probleme, ein kulturelles Angebot auf die Bühne zu bringen.

Mit dem Auftritt des „Sitzungspräsidenten“ in der Stadthalle ist Helmut Nöllgen mehr als zufrieden. Doch einiges erfüllt den Kultursalon-Chef mit großer Sorge, wie er im Interview verrät. Volker Weininger gehört sicher zu den humoristischen Highlights in seiner Sparte.







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