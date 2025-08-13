Er verkaufte Drogen und Arzneimittel, um damit seine eigene Abhängigkeit zu finanzieren. Gepaart mit dem Besitz von zum Teil unerlaubten Waffen bringt dies einem 24-Jährigen, der aus dem Kreis Altenkirchen stammt, eine mehrjährige Haftstrafe ein.

Drogenhandel, Verstöße gegen das Waffengesetz – so lautete die Anklage gegen den 24-jährigen Felix Z. (Name von der Redaktion geändert), der aus dem Kreis Altenkirchen stammt und zuletzt in Nordrhein-Westfalen gemeldet war. Bereits am zweiten Prozesstag hat nun die 6. Strafkammer des Landgerichts Koblenz unter Vorsitz von Richter Andreas Bendel das Urteil gegen den jungen Mann gesprochen: vier Jahre Haft.

Das Gericht sah es dabei als erwiesen an, dass der Angeklagte die ihm zur Last gelegten Taten auch begangen hat – auch auf Grundlage der Tatsache, dass der Beschuldigte zum Prozessauftakt ein Geständnis abgelegt hatte. Heißt: Z. hat mit Cannabis in nicht geringen Mengen und mit Arzneimitteln sowie neuen psychoaktiven Stoffen unerlaubt Handel getrieben. Dass er dabei im Besitz einer Vielzahl von Waffen war, die die Polizei Ende Januar neben Drogen in seinem ehemaligen Kinderzimmer in der elterlichen Wohnung in Herdorf sichergestellt hatten, hat das Strafmaß verschärft. Der Beschuldigte hatte zum Auftakt zwar beteuert, nie eine Waffe gegen irgendeinen Menschen eingesetzt zu haben. Doch das war für das Gericht nicht ausschlaggebend. „Die Waffen waren unmittelbar in der Nähe der Drogen griffbereit“, so Bendel in seiner Urteilsbegründung.

Richter Andreas Bendel bei der Urteilsverkündung

Der Richter hielt dem Angeklagten zwar zugute, dass er neben dem Geständnis auch den Verzicht auf die meisten sichergestellten Gegenstände, insbesondere auch die Waffen, erklärt hatte. Negativ fiel allerdings ins Gewicht, dass Z. einschlägig vorbestraft und während einer laufenden Bewährung rückfällig geworden ist. Man bewege sich mit dem Urteil im Regelstrafrahmen, so das Gericht. Eine erhebliche Strafminderung durch eine eingeschränkte Schuldfähigkeit, wie es Verteidiger Daniel Walker in seinem Plädoyer herausgearbeitet hatte, ließ Richter Bendel nicht gelten. „Alle Taten haben einen hohen Organisationsaufwand erfordert“, so seine Feststellung.

Die Anklagevertretung hatte zuvor in ihrem Plädoyer herausgestrichen, dass sich die meisten Tatvorwürfe (zwei Punkte waren zum Prozessauftakt gestrichen worden) betätigt hätten. Durch eine „deutliche Überbewaffnung“ käme auch keine Strafmilderung in Betracht. Die Forderung der Staatsanwaltschaft: in Summe fünf Jahre Haft.

„Das überrascht mich jetzt völlig", konterte der Rechtsbeistand des Beschuldigten.

„Das überrascht mich jetzt völlig“, konterte der Rechtsbeistand des Beschuldigten. Walker sprach von einem „völlig unangemessenen“ Antrag und bat das Gericht um Prüfung, ob es sich hier nicht um einen minderschweren Fall handele. „Mein Mandant hat den Handel betrieben, um sich den eigenen Drogenkonsum leisten zu können, nicht um sich einen Ferrari oder Porsche zu kaufen“, so der Rechtsanwalt. Er könne sich nicht vorstellen, dass Z. während der Taten nicht intoxikiert gewesen sei, also nicht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (Giftstoffen) gestanden habe. Aus diesen Gründen plädierte die Verteidigung auf zwei Jahre und acht Monate Haftstrafe sowie eine schnellstmögliche Therapie.

Der Angeklagte ergriff vor dem Richterspruch noch einmal das Wort und betonte, dass es ihm leidtue und er seine Taten bereue. Er habe inzwischen einen Termin bei der Suchtberatung und verwies auf einen Therapieplatz, der ihm so gut wie zugesagt sei.

Zum Auftakt des abschließenden Prozesstages hatte Katharina Stahlhofen, Fachärztin für Psychiatrie, ihre Einschätzungen zu den Lebensumständen und der Abhängigkeit des Angeklagten geschildert. So habe Z. ihr gegenüber betont, dass er bereits als Kind die Arbeitslosigkeit und die Alkoholprobleme des Vaters mitbekommen habe, auch dass es zu Übergriffen gekommen sei. Zu seiner Schwester habe er demnach kein gutes Verhältnis mehr, seine Verlobte sei sein „sozialer Anker“. Mit Blick auf seine Sucht habe Z. ihr berichtet, dass es niemals zu einer Überdosis gekommen sei, dass die Expertin aber sehr wohl die Kriterien für eine Abhängigkeit erfüllt sieht. In dem Mischkonsum sieht die Expertin ein „bedenkliches Vorgehen“, insbesondere auch deshalb, weil Z. das synthetische Narkosemittel Ketamin zu sich genommen habe. „Er hat sich auf Messers Schneide befunden“, formulierte es Stahlhofen sehr drastisch.

Eine schwere Persönlichkeitsstörung oder auch eine Bewusstseinsstörung habe sie bei dem 24-Jährigen nicht feststellen können, ebenso wenig eine Intelligenzminderung. „Er war in der Lage, das Unrecht seines Handelns einzuschätzen“, so ihr Fazit. Die Ärztin empfahl aufgrund ihrer Eindrücke und Feststellungen dringend eine Entwöhnungsbehandlung. Das Urteil des Landgerichts ist noch nicht rechtskräftig. Eine Revision ist zugelassen.