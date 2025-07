Drogen und Waffen in „Kinderzimmer“ in Herdorf entdeckt

Für die Verlesung der Anklageschrift braucht Staatsanwältin Kirchner einen langen Atem: Denn was dem 24-jährigen Felix Z. (alle abgekürzten Namen von der Redaktion geändert) so alles zu Last gelegt wird, ist beträchtlich. Besitz von Drogen und gewerbsmäßiger Handel damit, Besitz von Waffen verschiedenster Art. Die Anklageschrift führt, beginnend mit Juli 2024, Vergehen im zweistelligen Bereich auf. Zwei dieser Punkte sollen später gestrichen werden.

Als die Polizei am 31. Januar dieses Jahres die elterliche Wohnung des Beschuldigten in Herdorf durchsucht, in der Z. bis zu seinem Auszug gelebt hat, staunen die Beamten nicht schlecht. Eigentlich wollten sie gefälschte Kennzeichen sicherstellen. Was letztlich in der Asservatenkammer der Polizei Betzdorf landete, waren neben anderen Betäubungs- und Arzneimitteln 283 Gramm Cannabis im Wert von mehr als 1600 Euro, ein Samuraischwert, eine Axt, eine Machete, ein Schlagstock, diverse funktionsfähige aber entladene Schreckschusswaffen, eine Vielzahl von Messern, Munition (Patronen und Kartuschen) und fast 2300 Bargeld – nicht die klassische Ausstattung eines „Kinderzimmers“.

Angeklagter bezeichnet sich als „Waffennarr“

Der Beschuldigte, so signalisiert sein Rechtsanwalt Daniel Walker es dem Vorsitzenden Richter Andreas Bendel zum Prozessauftakt, wolle sich zur Sache einlassen – und tut dies auch mit einem „vollumfänglichen Geständnis“, wie es in der Juristensprache heißt. „Ich gebe die Vorwürfe zu, es tut mir leid, was ich getan habe, und ich bereue es“, so der inzwischen in Nordrhein-Westfalen gemeldete Angeklagte, der sich aktuell in Untersuchungshaft befindet. Er habe aufgrund seiner eigenen Abhängigkeit keine andere Möglichkeit gesehen“, führt er als Begründung für seine Taten an. Allerdings habe er bei den Drogengeschäften niemals Gewalt ausgeübt“, sagt er. „Ich habe nie Waffen gegen Mensch oder Tier eingesetzt“, ergänzt Z. Er sei ein „Waffennarr“, deshalb habe er sich das Arsenal zugelegt. Angaben, von wem er die Drogen erhalten habe, macht er nicht. Er habe das Geld aus den Drogengeschäften ausschließlich für den eigenen Konsum verwendet.

Richter Bendel und die Sachverständige Katharina Stahlhofen, Fachärztin für Psychiatrie, vertiefen die Einlassung des Angeklagten durch Nachfragen mit Blick auf dessen eigene Abhängigkeit. Mitte 2023 habe es mit seinem Drogenkonsum angefangen, an den Wochenenden habe er Amphetamin zu sich genommen, seit Dezember 2023 täglich. Weitere Drogen seien dazugekommen, er habe gekifft, auch Kokain sei zeitweise im Spiel gewesen. „Ich habe lieber gefeiert, als mich um meine Zukunft zu kümmern“, so die Selbsterkenntnis. Später habe er einen Termin bei einer Suchtberatung wahrgenommen.

„Ich habe lieber gefeiert, als mich um meine Zukunft zu kümmern.“

Die Selbsterkenntnis des Angeklagten Felix Z.

2017 hat der Angeklagte nach eigenen Angaben seinen Realschulabschluss gemacht, anschließend eine Lehre zum Zerspanungsmechaniker abgeschlossen, seit September 2023 ist er ohne Job. Auch gesundheitlich läuft nicht alles glatt. Z. erleidet ein Leberversagen, ausgelöst durch Hepatitis A. Als Hauptgrund nennt der Angeklagte Schimmel in der Wohnung der Eltern. Er zieht aus, lebt anschließend bei Opa und Oma. Er „bunkert“ Waffen und Drogen allerdings bei den Eltern. „Ich wollte das nicht mit zu meinen Großeltern nehmen“, erklärt er.

Z. lässt durch seinen Verteidiger im Verlauf des ersten Prozesstages erklären, dass er auf alle sichergestellten Waffen und Betäubungsmittel verzichten werde – mit Ausnahme eines Handys der Marke Samsung und eines iPad, die er nicht für die Drogengeschäfte genutzt habe. Welche Rolle ein E-Bike und zwei E-Scooter für den Fall spielen, lässt sich zunächst nicht klären.

„Eigentlich waren es Zufallsfunde.“

Ein Beamter der Polizei Betzdorf zu dem, was man bei der Hausdurchsuchung entdeckt hat.

Zwei Beamte der Polizei Betzdorf berichten im Zeugenstand über die Hausdurchsuchung im Januar 2025. Einer von ihnen bestätigt, dass es sich bei Waffen und Drogen eigentlich um „Zufallsfunde“ gehandelt habe. Auch ein Tresor sei in der Wohnung entdeckt worden, den man später auf der Dienststelle geöffnet und weiteres belastendes Material sichergestellt habe. Der Tresor, so der Angeklagte, gehöre seiner Verlobten Bianca M. Auch sie nimmt im Zeugenstand Platz, macht aber von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Einen versöhnlichen Abschluss hat der erste Verhandlungstag aber für Z. Die Staatsanwältin stellt den Antrag, aufgrund des Geständnisses des Beschuldigten das Kontaktverbot zu lockern, da keine Verdunklungsgefahr mehr bestehe. Der 24-Jährige darf wieder mit seiner Verlobten telefonieren, sie darf ihn auch besuchen. Ein erstes Gespräch der beiden findet dann schon im Gerichtssaal statt.

Der Prozess soll am 13. August fortgesetzt werden.