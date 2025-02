Was wird aus Kirchener Klinik? DRK-Rückzug: Das Warten auf den Insolvenzverwalter Markus Kratzer

Daniel-D. Pirker 07.02.2025, 14:45 Uhr

i Um die Zukunft des Krankenhauses in Kirchen geht es am Montag auch in der Sitzung des Kreisausschusses in Altenkirchen. Markus Kratzer

Herrscht in 14 Tagen Klarheit? Langsam läuft die Zeit ab für den Insolvenzverwalter, seine Pläne unter anderem für die bisherigen DRK-Standorte Kirchen, Altenkirchen und Hachenburg auf den Tisch zu legen.

Wenn sich am Montagnachmittag der Kreisausschuss in Altenkirchen in nicht-öffentlicher Sitzung mit der Situation des Krankenhauses in Kirchen beschäftigt, dürfte es auch um die Ankündigung des DRK-Landesverbandes gehen, sich in Rheinland-Pfalz aus dem Krankenhausgeschäft zu verabschieden.

