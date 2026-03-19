Kind gerät in kalten Fluss DRK-Kita-Träger nach Sieg-Unglück: Vorgaben eingehalten Michael Fenstermacher 19.03.2026, 12:03 Uhr

i Laut einheimischen Spaziergängern soll das Kind an dieser Stelle in die Sieg geraten sein. Gaby Wertebach

Zwei Tage sind seit dem Unglück an der Sieg in Niederschelden vergangen, als ein Dreijähriger während eines Kita-Ausflugs ins eiskalte Wasser geriet. Der Zustand des Jungen ist weiterhin kritisch. Die Eiserfelder Kita bleibt geschlossen.

Auch zwei Tage nach dem tragischen Vorfall, bei dem ein dreijähriger Junge am Dienstagvormittag während eines Kindergartenausflugs in die eiskalte Sieg geriet, ist die Betroffenheit groß. Den Gesundheitszustand des Jungen, der zeitweise bewusstlos war, bezeichnet eine Sprecherin der Siegener Polizei auf Nachfrage als „weiterhin kritisch“.







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