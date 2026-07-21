Ehrenamt im Einsatz DRK Kirchen sucht dringend Verstärkung Thomas Leurs 21.07.2026, 18:00 Uhr

i Sind seit Jahrzehnten für das DRK Kirchen im Einsatz: Jens Stötzel (von links), Georg Karmann, Philipp Neumann und Stefan Theis. Thomas Leurs

Die Ehrenamtlichen des DRK-Ortsvereins Katzenbach fahren immer mit raus, wenn bei größeren Einsätzen medizinische Unterstützung benötigt wird. Doch letztens blieben bei einem Einsatz die Fahrzeuge in der Halle, denn es fehlt an Freiwilligen.

Wenn es größere Feuerwehreinsätze gibt, sind sie wie selbstverständlich immer dabei: ehrenamtliche Helfer vom Deutschen Roten Kreuz (DRK). Sie versorgen im Notfall Verletzte, betreuen Betroffene, stellen Getränke und Verpflegung bereit. Doch die DRK-Ortsvereine haben mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen.







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