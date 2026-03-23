Bestürzung in Siegen Dreijähriger stirbt sechs Tage nach Unglück an der Sieg Michael Fenstermacher 23.03.2026, 17:25 Uhr

i Laut einheimischen Spaziergängern soll das Kind an dieser Stelle in die Sieg geraten sein. Gaby Wertebach

Bestürzung und tiefe Trauer in Siegen: Sechs Tage, nachdem er bei einem Kindergartenausflug in die eiskalte Sieg geriet, ist ein dreijähriger Junge am Montagnachmittag gestorben. Zu den genauen Umständen des Unglücks wird weiter ermittelt.

Seit dem heutigen Montagnachmittag ist es traurige Gewissheit: Der dreijährige Junge, der am vergangenen Dienstag (17. März) bei einem Kindergartenausflug in den Siegauen in den eiskalten Fluss geraten ist, ist in den frühen Nachmittagsstunden im Krankenhaus verstorben.







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