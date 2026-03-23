Bestürzung und tiefe Trauer in Siegen: Sechs Tage, nachdem er bei einem Kindergartenausflug in die eiskalte Sieg geriet, ist ein dreijähriger Junge am Montagnachmittag gestorben. Zu den genauen Umständen des Unglücks wird weiter ermittelt.
Lesezeit 1 Minute
Seit dem heutigen Montagnachmittag ist es traurige Gewissheit: Der dreijährige Junge, der am vergangenen Dienstag (17. März) bei einem Kindergartenausflug in den Siegauen in den eiskalten Fluss geraten ist, ist in den frühen Nachmittagsstunden im Krankenhaus verstorben.